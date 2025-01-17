Полицейский убил пять членов своей семьи после суицида сына

Фото с сайта oxu.az

В семье 43-летнего полицейского Мехмета Техчи произошла трагедия – покончил с собой его 15-летний сын.

Обезумевший от горя отец решил, что в его смерти виновны другие члены семьи и решил расправиться с ними. Сначала мужчина убил свою 37-летнюю жену и ее сестру в городе Тарсус провинции Мерсин. Затем он отправился в город Адана, где жили его тесть, теща и тетя супруги. Всех троих родственников жены он убил ножом. Родителям супруги он перерезал горло, а тете вонзил нож в сердце.

Полиция задержала преступника, когда он направлялся в другой город для совершения еще одного убийства.

У Мехмета Техчи и его убитой супруги осталось двое детей – девятилетняя дочь и четырехлетний сын. Их взяли под государственную защиту.