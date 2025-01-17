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17.01.2025, 09:11

Военкор показал пугающее предсказание Жириновского: «Украина кое-что у России отберет»

Новости Мира 0 1 083

Военный корреспондент Дмитрий Стешин поделился с подписчиками впечатлениями от очередного предсказания почившего лидера ЛДПР, касающегося происходящего сейчас в Курской области. Журналист признал, что от некоторых прогнозов Жириновского буквально «пробирает до костей», передает hibiny.ru

Фото: кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"
Фото: кадр из программы "Вечер с Владимиром Соловьевым"

Выступая в студии Владимира Соловьева, Владимир Жириновский, в частности, предупредил, что Украина может захватить один из приграничных районов РФ и назвать это «маленькой победой».

«Здесь маленькая победоносная война — Украина не только сохраняется, но кое-что у русских отберёт на время, допустим», — отмечал политик.

Жириновский тогда уточнил, что под угрозой могут оказаться Курская, Брянская, Орловская или Белгородская области. Он повторил, что Киев может устроить в приграничье «маленькую победоносную войну», причем для объявления победы Украине будет достаточно задержаться на захваченной территории хотя бы на пару часов.

Любопытно, что Соловьев тогда высмеял грозные предупреждения Жириновского, подчеркнув, что этого просто не может произойти, так как Россия тут же ответит мощнейшим ударом, который разрушит Украину до основания. Владимир Вольфович иронично отметил, что никогда не стоит говорить «никогда» и напомнил, что Сталин вплоть до 22 июня 1941 года был уверен, что Германия не нападет.

Справка: Владимир Путин как-то прокомментировал слухи о паранормальных способностях Жириновского, отметив, что ничего сверхъестественного в его прогнозах нет. Жириновский просто был отличным экспертом и аналитиком, который мог прогнозировать любую ситуацию на основе уже имеющихся «на руках» фактов.

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