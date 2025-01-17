Глава ГКНБ Кыргызстана объяснил решение ликвидировать Камчи Кольбаева

Камчи Кольбаев. Фото: 24.kg

В частности, он объяснил решение ликвидировать известного криминального авторитета Камчи Кольбаева в 2023 году. Видеозапись размещена в Facebook, на странице одного из его сторонников Откурбека Рахманова.

По словам Ташиева, такое решение было принято "во благо государства".

"Организованные преступные группы в Кыргызстане функционировали по принципу параллельного государства, имея собственную иерархию и сеть влияния по всей стране. Преступность была такая, что вор в законе, смотрящий по всей республике, захватил власть. У них была такая же система, как у государства. У них был президент — вор в законе. Остальные по областям, районам, городам — смотрящие и положенцы собирали деньги у предпринимателей и у других. Такая мощная структура была у них", - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ назвал ликвидацию вынужденной мерой.

"Я вам больше скажу о том, что мне пришлось принять решение о ликвидиции воров в законе. Понимаете? И мы ликвидировали членов, сообщников ради государства. Сегодня страна освободилась. Сегодня нет оргпреступности", — отметил спикер.

Зато теперь, по его словам, Кыргызстан стал единственной республикой в Центральной Азии и среди постсоветских государств, где больше нет организованной преступности.

"Мы у них миллиарды долларов отняли. У них ничего не осталось и не будет. Они уже не бизнесмены-бандиты, они теперь станут карманниками на улицах или будут свою оставшуюся жизнь проводить в тюрьмах", — заключил Ташиев.

Напомним, Камчи был убит 4 октября 2023 года. Камчи Кольбаев считался самым известным криминальным авторитетом в Кыргызстане. В июне 2011 года он был официально признан в США одной из ключевых фигур в международном наркобизнесе и занесен в список известного "Братского круга".