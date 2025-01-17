Уникальный автограф Виктора Цоя выставлен на продажу: чем он необычен и почему стоит больше миллиона

Аукционный дом «Литфонд» выставил на торги редкий автограф лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Уникальным его делает то, что свою роспись музыкант оставил на рукописи песни «Прохожий», передает hibiny.ru

Фото: кадр из фильма "Асса"

Необычный лот эксперты «Литфонда» оценили в полтора миллиона рублей и это начальная цена. Аукционисты рассчитывают заработать на этом лоте гораздо больше.

На выставленной на продажу рукописи есть также подпись журналистки Ленинградского межсоюзного дома самодеятельного творчества Нины Барановской. Ее автограф давал разрешение музыкантам исполнять эту песню в клубах и на открытых концертных площадках.

В «Литфонде» утверждают, что автограф Цоя является объектом коллекционной ценности уровня музеев и галерей искусств.

Справка: несколько месяцев назад за 8 миллионов рублей был продан рисунок «Квадратноголового человечка», созданный Цоем где-то в середине 80-х годов прошлого столетия.