Певица Слава пожаловалась, что ее покусали постельные клопы в отеле за 80 тысяч долларов

Певица Слава рассказала подписчикам, что ее покусали постельные клопы в отеле за 80 тысяч долларов. Артистка показала в личном блоге, как теперь выглядит ее тело, передает "Газета.RU"

Фото: Nastya_slava/Instagram

«Прилетели домой. Теперь сжечь всю одежду. Клоповая терапия за 80 тысяч долларов. Я этих клопов с Мальдив и с собой привезла. У меня еще весь живот обкусали», — поделилась исполнительница.

Знаменитость отдыхала на острове с семьей. Слава отметила, что также пострадал и ее зять. По словам исполнительницы, она шокирована такими условиями в дорогом отеле, который тщательно выбирала для отпуска. Звезда переживала, что клопы покусают и ее годовалого внука, но этого не произошло.

У певицы двое детей: 26-летняя Александра от Константина Морозова и 13-летняя Антонина от бизнесмена Анатолия Данилицкого. Старшая дочь знаменитости в 2022 году вышла замуж за своего возлюбленного Андрея Дедова, а 30 марта 2023 года у них родился сын Арсений. Слава отмечала, что мечтала стать бабушкой и не стесняется этого статуса. По словам артистки, она при любой возможности старается приезжать к мальчику, чтобы дать возможность его родителям отдохнуть.