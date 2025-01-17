Отец Яниса Тиммы пожаловался, что до сих пор не может похоронить сына из-за проблем с российской стороны

Отец Янисы Тиммы Райтис в беседе с журналистами СтарХит пожаловался , что никак не может оформить свидетельство о смерти сына и поэтому похороны приходится постоянно откладывать, передает hibiny.ru

Фото: ТГ-канал Mash

Безутешный отец посетовал, что прах Яниса никак не получается предать земле, обвинив в задержке российскую сторону. Он признал, что не знает всех деталей, но ему известно о каких-то проволочках со стороны РФ.

«Прах его пока не похоронен. Никого не хочу обвинять, но российская сторона еще не сделала все, что нужно. Поэтому мы не можем оформить свидетельство о смерти. Все, что знаю. Этими вопросами занимается мама. У меня нет информации, кто и почему тормозит. Уверен, все уладится», — выразил надежду отец баскетболиста.

Райтис Тимма отметил, что прах сына должен быть близко к дому. Не может быть и речи о том, чтобы его где-то развеяли.

Справка: Янис Тимма свел счеты с жизнью 17 декабря. Его тело нашли в подъезде пятиэтажке в центре Москвы. В предсмертной записке он попросил позвонить бывшей жене Анне Седоковой.

Ранее писали, что друг Яниса Тиммы рассказал о безобразном отношении Седоковой к маленькому сыну баскетболиста.

Тем временем семья Яниса Тиммы обратилась к Екатерине Гордон для расследования причин его трагической смерти.