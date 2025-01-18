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17.01.2025, 20:22

Кот с четырьмя ушами живет в Турции (видео)

Новости Мира 0 356

В турецкой столице Анкаре живет кот, у которого из-за генетической мутации четыре уха, сообщает Zakon.kz.

Фото: instagram/midas_x24
Фото: instagram/midas_x24

Благодаря своей мутации домашний любимец по кличке Мидас стал звездой в социальной сети.

По словам владельца животного Каниса Дёшемечи, благодаря дополнительным слуховым "приборам", кот слышит лучше других животных.

"Такого никогда раньше не видели в Турции, а с 1800 года подобное было всего 3-4 раза в мире. Это делает Мидаса знаменитым".

Эти особенности делают Мидаса знаменитым.

Ранее стало известно, что с подобной мутации родился кот в американском штате Теннесси. Уже подросшее животное попало в приют вместе с тремя другими котятами из одного помета. Теперь его зовут Аудио.

 

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