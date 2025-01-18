Дональд Трамп решил перенести свою инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сильных холодов его инаугурация в понедельник пройдет в здании Капитолия США, а не на открытом воздухе, как планировалось ранее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки" .

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"На страну надвигается арктический холод. Я не хочу, чтобы люди пострадали или получили какие-либо травмы. Поэтому я распорядился, чтобы инаугурационная речь, дополнительно к молитвам и другим выступлениям, была произнесена в ротонде Капитолия Соединенных Штатов", - написал Трамп в пятницу в соцсети Truth Social.

В последний раз из-за сильного холода инаугурацию переносили в закрытое помещение 40 лет назад в 1985 году во время второй присяги президента Рональда Рейгана, когда после полудня температура воздуха достигала минус 29 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу погоды в Вашингтоне на понедельник, температура воздуха во время присяги Трампа составит около минус 7 градусов по Цельсию, но этот мороз будет ощущаться гораздо сильнее из-за прогнозируемого ветра.

По словам Трампа, сторонники могут наблюдать за церемонией на экранах в Capital One Arena, спортивном комплексе в центре Вашингтона, вмещающем 20 000 человек.

Трамп также сообщил, что президентский парад, в котором должны были участвовать марширующие оркестры и другие исполнители, проходящие по Пенсильвания-авеню мимо Белого дома, будет перенесен на стадион Capital One Arena. Пока неясно, как он будет организован внутри спортивного комплекса.

Трамп заявил, что присоединится к толпе на арене после того, как будет приведен к присяге. В воскресенье, накануне инаугурации, Трамп должен провести со своими сторонниками митинг на той же арене.

Девятый президент США Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь 4 марта 1841 года в сырую и холодную погоду, без шапки и пальто.

Считается, что это способствовало возникновению у него пневмонии. Он умер через месяц после вступления в должность, и его президентство стало самым коротким в истории США.

Во время второй церемонии приведения к присяге президента Улисса Гранта 4 марта 1873 года несколько кадетов и мичманов, стоявших на улице без шинелей, упали, а порывистый ветер сделал речь Гранта неслышимой даже для тех, кто находился рядом с ним на платформе. С утренней температурой в -15 градусов Цельсия тот день стал самым холодным мартовским днем в Вашингтоне.