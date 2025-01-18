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18.01.2025, 09:34

Назван напиток, снижающий риск возникновения рака толстой кишки

Новости Мира 0 810

Ученые из США, Великобритании и Австралии провели крупное исследование, чтобы выяснить, защищает ли молоко от рака. Все их выводы были опубликованы в выпуске Nature Communications за январь 2025 года, передает Tengri Life со ссылкой на Ferra.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Для проведения исследования использовались данные из Million Women Study. В эту работу были включены более 1,3 миллиона британских женщин со средним возрастом 56 лет. Набраны они были в 1996-2001 годы, и с тех пор за ними ведется наблюдение. Каждые 3-5 лет они заполняют анкеты.

Для нового исследования отобрали 542  778 участниц. По итогам анализа обнаружилось следующее. Во-первых, алкоголь и красное и переработанное мясо имеют самые сильные связи с колоректальным раком. На каждые 30 граммов красного и переработанного мяса в день риск возникновения колоректального рака увеличивается на 8 процентов. Типичный размер порции - 100 граммов, а значит, этот риск увеличивается до 29 процентов, если вы едите такое мясо ежедневно. Более сильная же связь наблюдалась между раком и переработанным мясом.

При этом почти все молочные продукты (кроме сыра и мороженого) были обратно связаны с колоректальным раком. В частности, на каждые 300 миллиграммов кальция, потребляемого в день, вероятность развития колоректального рака снижается на 17 процентов. Это значит, что если вы ежедневно выпиваете около чашки молока, то у вас на 17 процентов меньше шансов заболеть колоректальным раком.

Ученые полагают, что такая защитная роль молока может быть связана с наличием кальция в нем. Если же это не кальций, то причина может заключаться в наличии конъюгированной линолевой кислоты (CLA), масляной кислоты и сфингомиелина. Все эти вещества подавляют рост химически индуцированных раковых клеток в толстой кишке.

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