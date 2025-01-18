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18.01.2025, 12:44

Тамара Глоба назвала три знака, которые смогут жить как в сказке с 20 января

Новости Мира 0 7 679

Новогодние праздники остались в прошлом, однако для трех знаков зодиака все чудеса еще впереди. Как сообщает Тамара Глоба, вторая половина января превратится для них в белоснежную полосу с массой сюрпризов, сообщает gorodkirov.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Овны

 

Первое место в списке везунчиков получают Овны, которые смогут выйти на новую ступень в своей профессии. Вам удастся сделать важную вещь, благодаря которой взор начальства, которое прежде не замечало вас, наконец обернется в вашу сторону. С этого момента все и переменится - уже через пару недель вы станете правой рукой своего руководства.

Близнецы

Близнецам удастся сказать “нет” своим страхам и отодвинуть их в сторону. Спустя долгое время перед вами откроется чистый путь, а за каждым новым шагом будет скрываться новая возможность. Вы даже станете решительнее и осмелитесь сменить место работы или переехать жить в другое место. И сделать это будет гораздо проще, чем вам может казаться сейчас.

Весы

Весы же смогут наладить личную жизнь. Если у вас имеются проблемы со второй половинкой, то вы сумеете их решить, причем без ущерба для каждого. А если вы еще не встретили человека, с которым были бы готовы связать свою жизнь, то вам выпадет такой шанс. Чувства будут настолько сильными, что даруют вам необычное вдохновение, которое проникнет и в другие сферы вашей жизни.

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