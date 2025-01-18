Смыть молодость. Врач Егорова перечислила 8 привычек ухода, которые старят

Ежедневный уход за кожей — важная рекомендация для тех, кто хочет сохранить здоровье, тонус и молодость кожи надолго. Однако с ним легко перестараться и часть ежедневных привычек по умыванию, тонизации и увлажнению может стать причиной преждевременного старения кожи. Какие именно привычки способны погубить естественную красоту, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

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Умываться слишком горячей водой

Кто-то любит погорячее, а у некоторых есть устойчивое ощущение, по аналогии с посудой, что только горячая вода способна начисто смыть с кожи сало и загрязнения. На деле же умываться надо теплой водой. Горячая способна пересушивать кожу, что спровоцирует еще большую выработку сала, а также заломы на коже. Горячая вода смывает защитную пленку с кожи, и она оказывается беззащитной перед внешними раздражителями.

Игнорировать солнцезащитную косметику в течение года

Обычно солнцезащитная косметика оказывается в руках только тогда, когда солнце на пике. Как правило, речь про лето и даже просто про отпуск. В повседневной жизни многие игнорируют такие препараты. И зря, ведь влияет на состояние кожи не солнце как факт, а ультрафиолет. Он же присутствует в любое время года, просто концентрация чуть выше или ниже. Зимой, естественно, не такой активный, но все равно он есть. Поэтому важно и зимой также использовать косметику — как декоративную, так и уходовую — с SPF-фильтром. Иначе растут риски образования пигментных пятен, которые тесно ассоциируются со старостью и визуального здоровья коже не добавляют.

Неправильно использовать уходовые средства

Сегодня все уже знают, что есть не только кремы, но и сыворотки. Вот только в нюансах использования разных косметических средств не до конца разобрались. В результате легко заменяют крем сывороткой или наносят не в той последовательности. В идеале после тоника надо использовать сыворотку и закрывать ее кремом — увлажняющим или питательным.

Формулы этих препаратов отличаются друг от друга. Сыворотки обычно предназначены для более глубокого проникновения и работы там. Крем же запечатывает ее и помогает защищать кожу от внешних факторов. Так что совместное использование этих средств обязательно, если вы хотите получить длительное увлажнение кожи, которое и является залогом ее здорового внешнего вида.

Не обращать внимания на шею и декольте

Всем известно, что шея стареет быстрее, чем лицо, так как кожа тут тонкая. Кроме того, она выдерживает немалую нагрузку, поддерживая голову, поворачиваясь из стороны в сторону и т. д. Кажется, что главное — умыть лицо, а шея и так не особо заметна. На деле же тонкая кожа с заломами, провисами и прочими дефектами будет серьезно добавлять возраста.

Тем более что сегодня ухаживать за шеей не так и сложно — достаточно просто подобрать хороший крем, тщательно очищать кожу и все.

Подбирать косметику наобум

Неподходящая косметика может нанести больше вреда, чем пользы. И выбирать ее обязательно следует по потребностям, а не по этикетке или совету продавца из магазина, а также не по рекламе. Идеально, если вы проконсультируетесь со специалистом, который подберет вам необходимую линейку с учетом имеющихся у вас проблем. Тогда эффект от применения косметических средств будет заметным и долгим.

Неправильно подобранная косметика не по типу кожи может стать причиной образования комедонов, морщин, пятен. Ведь если вы, например, возьмете летом средство для умывания с кислотами, то рискуете пойти пятнами.

Использовать слишком много косметических продуктов

Лучше идти по классике — три средства. Очищение, тонизация и увлажнение. В возрасте за 35 лет можно добавить сыворотку и этого достаточно. А если наносить и тот крем, и другой, и третий препарат, и все разом — это станет причиной того, что кожа забьется, не сможет дышать. Кроме того, избыточное сочетание косметики может стать причиной аллергии, красных пятен, шелушений и прочих неприятных эффектов.

Использовать аптечную косметику без надобности

Аптечные косметические препараты, как правило, это уже лекарства. Они могут включать в себя антисептики, противовоспалительные компоненты и даже антибактериальные элементы. Естественно, что, если коже не требуется такая тяжелая артиллерия, вред будет очевидным.

Также аптечные средства нередко изготовлены на спирте и должны использоваться точечно, к примеру для подсушивания каких-то воспалительных элементов. Если растирать такие препараты по всему лицу, можно пересушить кожу, что приведет к появлению ранних и ненужных морщин. К тому же важно не забывать, что аптечная косметика используется определенными курсами, а не на постоянной основе.

Делать пилинги дома на постоянной основе

Желание очистить и освежить кожу вполне естественно, однако тут легко можно перестараться и навредить. Не стоит дома практиковать агрессивные пилинги — их лучше отдать на откуп специалистам в клинике. Ведь чуть больше дозировка или передержка по времени, и все — результат будет непредсказуемым. Кроме того, важно помнить, что агрессивные пилинги нужно сочетать с мезотерапией и биоревитализацией для достижения оптимального эффекта.

А еще надо уметь готовить кожу к пилингу — это же не просто взял средство, нанес, выдержал, потер и готово. Если кожу правильно не подготовить, можно получить ожог, повышенную чувствительность, пигментацию и старение. Такая кожа помолодевшей и посвежевшей выглядеть точно не будет.