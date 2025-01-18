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18.01.2025, 10:39

В США приостановили полеты Starship компании SpaceX после взрыва

Новости Мира 0 590

Власти США приостановили полеты космического корабля Starship компании Илона Маска на время расследования аварии, произошедшей во время последних испытаний. Из-за взрыва корабля в тестовом полете нескольким авиакомпаниям, включая American Airlines, JetBlue и Delta, пришлось менять маршруты десятков рейсов,  передает CNBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

/ Фото: Marcus Haworth@marcusahaworth/via Reuters
/ Фото: Marcus Haworth@marcusahaworth/via Reuters

Регулятор также сообщил, что проверяет сообщения о том, что в результате взрыва Starship пострадало имущество на британской заморской территории Теркс и Кайкос в Карибском море. Информации о пострадавших среди населения не поступало, сообщило FAA. 

Что произошло

Корабль Starship, предназначенный для полетов на Луну и Марс, взорвался в ходе испытательного полета 17 января примерно через восемь минут после запуска. Маск написал в соцсети Х, что причиной взрыва, по предварительным данным, стала утечка кислорода или топлива. Сразу после аварии он написал, что нет признаков того, что следующие испытания Starship следует отложить.

После взрыва обломки Starship пронеслись над северной частью Карибского моря и вынудили авиакомпании скорректировать десятки рейсов. Delta Air Lines сообщила, что перенаправила четыре рейса, American Airlines — что у нее было «менее 10 отклонений» в маршрутах. По данным сервиса отслеживания полетов Flightradar24, также менять курс пришлось рейсам авиакомпаний JetBlue Airways и Spirit Airlines и грузовому самолету FedEx. 

Что важно инвесторам 

Акции SpaceX не торгуются на бирже. В конце 2024 года она закрепила за собой статус самой дорогой частной компании в мире, получив оценку примерно в $350 млрд. Оценочная стоимость компании взлетела на 65% меньше чем за полгода. Если бы SpaceX входила в индекс широкого американского рынка S&P 500, то по капитализации она бы расположилась в топ-25 между Johnson & Johnson и Bank of America, писал в декабре CNBC. 

SpaceX рассматривает возможность выделения бизнеса спутникового интернета Starlink и проведения его IPO, говорили в 2023 году источники Bloomberg. Илон Маск обсуждал возможность IPO Starlink несколько лет. В 2021 году он говорил, что компания разместит акции, как только ее денежный поток станет «достаточно хорошо» прогнозируемым. В 2022 году Маск сказал, что IPO вряд ли состоится раньше 2025 года. В 2024 году SpaceX заявила, что пока не стремится к IPO Starlink. 

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