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18.01.2025, 13:50

В США начнутся рейды против мигрантов сразу после инаугурации Трампа

Новости Мира 0 611

21 января в США начнутся рейды против мигрантов. Первыми под рейды попадут обыватели Чикаго, передает Tengrinews.kz со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Фото:depositphotos.com
Фото:depositphotos.com

Рейды против мигрантов в США начнутся на следующий день после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Как сообщается, первые рейды пройдут в Чикаго, после в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Денвере и Майами. Особое внимание будет уделяться тем, кто имел криминальное прошлое. Всего будет задействовано около 200 сотрудников иммиграционного и таможенного контроля США.

Массовую депортацию мигрантов Трамп обещал во время избирательной кампании. Ранее также сообщалось, что для отправки нелегалов из страны могут задействовать даже военные самолеты. При этом предполагалось, что вся кампания по депортации будет ознаменована объявлением чрезвычайного положения в стране. Таким образом президент собирается бороться с бесконтрольной миграцией и исполнять стратегию по экономике и внешней политике

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