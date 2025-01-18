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18.01.2025, 15:59

Полный бензобак одним нажатием: инженерная хитрость на АЗС

Новости Мира 0 1 150

Как работает заправочный пистолет в материале pg69.ru.

Фото pg69.ru
Фото pg69.ru

Каждый водитель хотя бы раз задавался вопросом, как заправить автомобиль, но редко кто задумывается, как именно функционирует заправочный пистолет. На первый взгляд эта деталь кажется простой, но её конструкция основана исключительно на механических принципах. Причина отсутствия электроники кроется в безопасности: электрические компоненты рядом с бензиновыми парами могут создать риск возгорания.

Принцип работы заправочного пистолета
Когда водитель нажимает на рычаг пистолета, открывается клапан, и топливо начинает поступать в бак автомобиля. В этот момент ось рычага, связанная с предохранителем, фиксируется в верхнем положении, позволяя топливу течь свободно.

Особенность конструкции пистолета заключается в его сходстве с пульверизатором. В носике устройства находится воздушный канал, через который воздух из бака поступает в мембрану, отвечающую за работу предохранителя. Пока уровень топлива не достигает края, мембрана остаётся в верхнем положении. Как только бензин поднимается до определённой отметки и соприкасается с пистолетом, поток воздуха прекращается. Это создаёт разрежение под мембраной, заставляя её опуститься. В результате срабатывает предохранитель, который перекрывает подачу топлива. Щелчок, сопровождающий этот процесс, сигнализирует о завершении заправки.

Иногда водители предпочитают максимально заполнить бак. Для этого достаточно немного приподнять пистолет и повторно нажать на рычаг. Однако такие манипуляции редко необходимы, поскольку большинство современных автомобилей оснащены системами, предотвращающими переполнение бака.

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