Дэвид Линч не успел закончить сериал для Netflix

Оскароносный режиссер не успел закончить сериал до своей смерти, сообщает Zakon.kz .

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Об этом 17 января рассказал глава стриминга на своей странице в Instagram.

"Несколько лет назад он пришел к нам с питчем для мини-сериала, и мы принялись за дело. Как и любой проект Дэвида Линча, задумка была полна рисков и загадок. Несмотря на это, мы были готовы к сотрудничеству с гением", – написал Тед Сарандос.

Однако многосерийный проект так и не воплотился в жизнь в силу обстоятельств.

"Сначала пандемия, а потом его проблемы со здоровьем привели к тому, что проект так и не был создан. Мы дали понять, что, как только он будет в состоянии, можем вернуться к делу", – добавил CEO компании.