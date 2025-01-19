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19.01.2025, 14:28

Известные модные дома отказались одевать Меланию Трамп на инаугурацию мужа

Новости Мира 0 526

Известные модные дома отказываются одевать Меланию Трамп на предстоящую церемонию инаугурации ее супруга, избранного президента США Дональда Трампа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Фото: (с) Wilfredo Lee/AP
Фото: (с) Wilfredo Lee/AP

В преддверии инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, модельеры знают, что, независимо от того, нравится или нет им будущая первая леди, она будет оказывать влияние на моду в течение следующих четырёх лет.

Хотя Мелания и была когда-то инсайдером индустрии — она однажды украсила обложку американского Vogue, облачившись в платье от кутюр Christian Dior стоимостью 100 000 долларов, — с тех пор, как она пришла к политической власти, её, условно говоря, избегали, по крайней мере, в мире моды, - пишет издание.

Тем не менее, по информации издания, Мелания Трамп смогла собрать "шикарный и неподвластный времени" гардероб.

Анна Винтур, многолетний главный редактор, отказала ей в повторном появлении на обложке Vogue, несмотря на то, что удостоила чести быть на обложке всех остальных первых леди и даже вице-президента Камалу Харрис в преддверии ноябрьских выборов.

Неужели неодобрение Уинтур настолько сильно влияет на ситуацию, задаётся вопросом СМИ. Конечно, немногие дизайнеры, которые хотят сохранить хорошие отношения с самым влиятельным человеком в мире моды, признаются, что работали с Меланией.

Когда Стефано Габбана нарушил правила и опубликовал в Instagram пост, в котором поблагодарил первую леди за то, что она надела один из фирменных чёрных пиджаков-смокингов бренда для своего официального портрета в Белом доме в 2017 году, гордо назвав её #DGWoman, это одобрение вызвало немедленную реакцию в социальных сетях. Раздавались призывы бойкотировать бренд.

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