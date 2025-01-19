18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.12
546.08
5.17
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.01.2025, 16:37

Нурмагомедов сломал руку в бою с Двалишвили (фото)

Новости Мира 0 341

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов получил травму в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили, передает NUR.KZ со ссылкой на менеджера Али Абдель-Азиза.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Представитель Нурмагомедова заявил, что спортсмен сломал руку на старте боя. Также Абдель-Азиз опубликовал соответствующее фото.

Сам россиянин также сделал предположение о переломе в интервью после поединка. Напомним, Нурмагомедов уступил Двалишвили единогласным решением судей.

Думаю, первые три раунда я забрал. Остальные были близкими. Не думаю, что проиграл этот бой, но Альхамдулиллах в любом случае. После первого раунда я не мог нормально бить, потому что, похоже, сломал руку. Все пошло не плану, мне пришлось выжидать.

Мне нужно посмотреть мой бой. Не согласен с судьями, но мне нужно это увидеть, посмотреть все раунды. Меня ничего не удивило, я знал, Мераб - жесткий парень. Я не ожидал, что сломаю руку в первом раунде. Спасибо всем фанатам - кто за меня и кто против! Этот спорт существует благодаря вам, - сказал Нурмагомедов.

Информацию о переломе у россиянина на пресс-конференции после боя прокомментировал и Двалишвили.

Слушайте, я во время подготовки себе спину повредил - позвоночник. В какие-то дни вообще встать не мог. То одно, то другое. Я не ищу каких-то оправданий для себя. Считаю, это неправильно. Я уважаю Умара как бойца, но по этому поводу не знаю... Кто ему руку-то сломал?, - сказал грузин.

Напомним, поражение от Двалишвили стало для Нурмагомедова первым в карьере.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...