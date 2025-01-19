Нурмагомедов сломал руку в бою с Двалишвили (фото)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Умар Нурмагомедов получил травму в титульном поединке с грузином Мерабом Двалишвили, передает NUR.KZ со ссылкой на менеджера Али Абдель-Азиза.
Представитель Нурмагомедова заявил, что спортсмен сломал руку на старте боя. Также Абдель-Азиз опубликовал соответствующее фото.
Сам россиянин также сделал предположение о переломе в интервью после поединка. Напомним, Нурмагомедов уступил Двалишвили единогласным решением судей.
Думаю, первые три раунда я забрал. Остальные были близкими. Не думаю, что проиграл этот бой, но Альхамдулиллах в любом случае. После первого раунда я не мог нормально бить, потому что, похоже, сломал руку. Все пошло не плану, мне пришлось выжидать.
Мне нужно посмотреть мой бой. Не согласен с судьями, но мне нужно это увидеть, посмотреть все раунды. Меня ничего не удивило, я знал, Мераб - жесткий парень. Я не ожидал, что сломаю руку в первом раунде. Спасибо всем фанатам - кто за меня и кто против! Этот спорт существует благодаря вам, - сказал Нурмагомедов.
Информацию о переломе у россиянина на пресс-конференции после боя прокомментировал и Двалишвили.
Слушайте, я во время подготовки себе спину повредил - позвоночник. В какие-то дни вообще встать не мог. То одно, то другое. Я не ищу каких-то оправданий для себя. Считаю, это неправильно. Я уважаю Умара как бойца, но по этому поводу не знаю... Кто ему руку-то сломал?, - сказал грузин.
Напомним, поражение от Двалишвили стало для Нурмагомедова первым в карьере.
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