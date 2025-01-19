Короткие видео из TikTok и Instagram вызывают гниение мозга? Новое исследование провели ученые

Недавнее исследование, опубликованное в NeuroImage , пролило свет на то, как компульсивное использование коротких видеоплатформ, таких как TikTok, Instagram Reels или YouTube Shorts, может влиять на мозг. Подробнее рассказывает Tengri Life .

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Быстрый рост популярности таких платформ, как TikTok и Instagram Reels, вызвал опасения по поводу их влияния на психическое здоровье и поведение. Часто шутливо называемое "гниением мозга" чрезмерное использование этих платформ рассматривается как потенциально вредное для остроты познавательных способностей и эмоционального благополучия.

Мозг привыкает к поверхностному восприятию, затрудняя понимание сложных концепций или идей

Зависимость от коротких видео характеризуется компульсивным и неконтролируемым потреблением короткого, персонализированного видеоконтента. Ученые выяснили, что привычка смотреть такие ролики приводит к нарушению сна, эмоциональной нестабильности, нарушению внимания и памяти. Быстрая смена видеороликов может способствовать снижению концентрации внимания и препятствовать способности мозга концентрироваться на более сложных или значимых задачах, усиливая опасения относительно их долгосрочного воздействия на когнитивное и эмоциональное здоровье пользователей.

Быстрая смена контента "приучает" мозг к мгновенной награде, из-за чего сложно сосредоточиться на длительных или сложных задачах

Ученые из Тяньцзиньского педагогического университета в Китае провели новаторское исследование, чтобы изучить нейронные и биологические механизмы такой зависимости. Их целью было изучить, как зависимость от коротких видео может изменить мозг и выявить конкретные гены, которые могут влиять на восприимчивость к этой поведенческой модели.

В исследовании приняли участие 111 студентов колледжа в возрасте от 17 до 30 лет, все из которых были постоянными пользователями платформ коротких видео, таких как TikTok. Для изучения неврологических аспектов зависимости от коротких видео исследователи собрали данные визуализации мозга высокого разрешения с помощью МРТ-сканирования.



Изображение с сайта sciencedirect.com

Исследователи наблюдали структурные и функциональные различия в мозге людей с более высоким уровнем зависимости от коротких видео. Структурно эти люди демонстрировали увеличенный объем серого вещества в орбитофронтальной коре и мозжечке - регионе, участвующем в обработке вознаграждения, принятии решений и эмоциональной регуляции. Увеличение объема в этой области предполагает повышенную чувствительность к вознаграждениям, предоставляемым персонализированным коротким видеоконтентом, что потенциально усиливает зависимость от него.

Когда пользователи смотрят персонализированный контент, который им нравится, их система вознаграждения значительно активизируется, в то время как система когнитивного контроля деактивируется, способствуя погружению в самовознаграждение и удовлетворение.

Происходят изменения в областях мозга, отвечающих за регуляцию эмоций. Это приводит к импульсивности и резким перепадам настроения

Исследователи наблюдали повышенную нейронную активность в нескольких регионах, включая дорсолатеральную префронтальную кору, заднюю поясную кору, височный полюс и мозжечок. Эти области участвуют в принятии решений, самореферентном мышлении и эмоциональной регуляции. Повышенная активность в этих регионах предполагает, что зависимость от коротких видео может влиять как на систему вознаграждения мозга, так и на его способность регулировать внимание и эмоции. Например, повышенная активность в дорсолатеральной префронтальной коре может отражать нарушение когнитивного контроля, в то время как вовлечение задней поясной коры указывает такие процессы, как постоянное сравнение себя с другими.

Постоянное потребление "идеального контента" может усиливать чувство зависти и неудовлетворенности, что отвлекает от продуктивных занятий

Исследование также показало, что зависть становится психологическим фактором зависимости от коротких видео, что еще больше усиливает потребление большего количества контента в поисках подтверждения или облегчения негативного самовосприятия. То есть результаты свидетельствуют о том, что люди, склонные к зависти, могут обращаться к коротким видеоплатформам, чтобы справиться с чувством неполноценности.

Хотя исследование дает важные идеи, есть некоторые ограничения, которые следует учитывать. Например, поперечный дизайн исследования означает, что оно не может установить причинно-следственную связь — неясно, приводят ли изменения мозга к зависимости или являются ее следствием.