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19.01.2025, 18:48

Пожилые японцы добровольно устремились в тюрьмы

Новости Мира 0 427

Жители Японии пожилого возраста добровольно устремились сесть в тюрьмы ради выживания. Соответствующий материал публикует СNN, передает Газета.ру.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Как следует из статьи, крупнейшая женская тюрьма Японии заполнена преимущественно представителями преклонного возраста. При этом, по словам местных охранников, для заключенных настолько остра проблема одиночества, что они бы предпочли остаться за решеткой.

Есть даже люди, которые говорят, что готовы платить 20 000 или 30 000 иен (130-190 долларов США и 13,2-19,4 тысячи рублей) в месяц (если смогут), чтобы жить здесь вечно, - рассказал сотрудник женской тюрьмы Тотиги Такаеси Сиранага.

Известно, что осужденные получают регулярное питание, бесплатную медицинскую помощь, уход и общение, которого им не хватает в жизни на свободе. «В этой тюрьме очень хорошие люди. Возможно, эта жизнь для меня самая стабильная», — призналась 81-летняя преступница, отбывающая наказание за кражу еды.

Кроме того, отмечается, что 20 процентов японцев старше 65 лет живут в бедности. Охранник Сиранага объяснил, что большинство людей попадают в тюрьму, чтобы выжить. «Есть люди, которые приходят сюда, потому что холодно или потому что они голодны. Они могут получать бесплатную медицинскую помощь, пока находятся в тюрьме, но после освобождения им придется платить за нее самим, поэтому некоторые люди хотят остаться здесь как можно дольше», — высказался он.

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