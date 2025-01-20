Маргарита Симоньян рассказала о состоянии впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала подписчикам о состоянии своего супруга режиссера Тиграна Кеосаяна, сообщает Zakon.kz .

Фото с сайта eg.ru

Сначала она в праздник Крещения поблагодарила людей, которые молятся за ее супруга.

Сегодня Крещение, и я хочу сказать спасибо всем, кто молится в эти дни за Тиграна – а это огромное множество людей. Знаю, что многие переживают, не получая новостей о его состоянии, спрашивают, пишут мне – знакомые и незнакомые. К сожалению, мне нечего сообщить. Состояние прежнее. Наш любимый спит, а мы с детьми и обеими нашими мамами ждем. И будем ждать столько, сколько понадобится, - написала она в Telegram.

Тигран Кеосаян – актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, автор и ведущий программы "Международная пилорама". Сын советского кинорежиссера Эдмонда Кеосаяна. Среди его работ – лирическая комедия "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Крымский мост. Сделано с любовью!".

Ранее сообщалось, что режиссер и телеведущий оказался в коме после клинической смерти.