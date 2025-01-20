Россиянин 20 лет требует через суд признать метеоритом найденный им камень

Житель Саранска на протяжении двух десятилетий ведет активную борьбу за признание российскими академическими кругами своего камня в качестве метеоритного, сообщает Zakon.kz .

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С момента находки в 2004 году он неоднократно обращался в суд и к академикам, пытаясь предоставить доказательства, которые подтвердили бы, что обнаруженный объект имеет внеземное происхождение. Однако его усилия не увенчались успехом, и он сталкивался с регулярными отказами по причине отсутствия научных подтверждений, пишет РИА "Новости".

Россиянин полагает, что найденный им объект является фрагментом земного происхождения, который был выбит в космос вследствие удара астероида, а затем вернулся на Землю спустя миллионы лет.

Тем не менее, проведенные Комитетом по метеоритам РАН исследования установили, что объект представляет собой не более чем обычный песчаник. В результате этого заключения в 2009 году мужчина инициировал судебное разбирательство, обвиняя академиков в провокации недостаточного анализа, который, по его мнению, ограничивался лишь визуальным осмотром.

В 2023 году житель вновь подал иск, предъявляя новые доказательства. Однако суд не нашел оснований для пересмотра дела. В 2024 году Мосгорсуд оставил это решение без изменений.