Криптовалюта Трампа обрушилась после запуска мемкоина его супруги Мелании

Запуск криптовалюты Мелании обрушил курс мемкоина под названием $TRUMP, который произвел фурор в выходные. Он упал на 36 процентов в середине дня после того, как Дональд Трамп опубликовал твит о запуске нового мемкоина для своей жены, сообщает Investing.com

На фоне запуска $MELANIA упал и курс биткоина до 99 тысяч долларов, следует из данных площадки Binance.

Несмотря на потери в середине дня, $TRUMP все еще демонстрирует рост на 7000 процентов с момента запуска в пятницу. Этот рост принес значительную прибыль избранному президенту, исчисляемую миллиардами.

Рыночная капитализация $TRUMP составляет примерно 33 миллиарда долларов.

Ранее мы сообщали, что запущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта $TRUMP (Official Trump) выросла до 70 долларов.

Мемкоин (memecoin) — это криптовалюта, не имеющая фундаментальной ценности, созданная ради шутки, а также заработка на росте ее курса.