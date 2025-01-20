Вечно молодые: Какие люди стареют медленнее других — секрет в группе крови

Есть мнение, что люди с определенной группой крови дольше выглядят молодыми и красивыми. К такому выводу пришли и ученые из разных стран мира, сообщает портал Planet Today, передает hibiny.ru

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Эксперты издания выяснили, что носители третьей группы крови стареют медленнее других. Все дело в их способности справляться с физиологическими процессами, возникающими во время физических нагрузок в ответ на недостаток энергии (метаболическим стрессом).

Третья группа крови дает высокий шанс стареть медленнее, дольше сохраняя внешние признаки более молодого биологического возраста. Достигается это за счет высокой способности приспосабливаться к метаболическому стрессу. Planet Today

Также сообщается, что люди с III группой крови очень чувствительны и больше остальных нуждаются в ласке и заботе. В раннем возрасте они имеют очень нежную психику, поэтому задачей родителей является во всем поддерживать своих чад и избегать слишком строгой критики.

Справка: поддержание красоты с годами зависит не только от биологических факторов. Огромное влияние на физиологические процессы оказывают сбалансированное питание и уход за кожей.