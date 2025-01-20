Смерть от минералки: семья погибшего бизнесмена подала иск на 1,5 млрд рублей

Семья предпринимателя из Владикавказа Олега Гусова подала иск к армянскому ЗАО »Джермук Групп», производителю минеральной воды «Джермук», а также к его российскому представителю и посредникам. Иск на сумму 1,5 млрд рублей был подан в Советский районный суд Владикавказа от имени вдовы и двух дочерей погибшего, сообщает газета «Коммерсантъ».

В феврале предприниматель получил ожоги пищевода после того, как выпил минеральную воду «Джермук», приобретенную в одном из местных магазинов. Вместо заявленной продукции, произведенной армянским ЗАО «Джермук Групп», в бутылке оказалась уксусная кислота. Мужчина был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался в больнице.

Что произошло

11 февраля 2024 года Олег Гусов приобрел упаковку воды «Джермук» на рынке «Фарн» во Владикавказе, после чего вернулся домой. Через некоторое время, открыв одну из бутылок и выпив из нее, мужчина почувствовал себя плохо.

Он был доставлен в Республиканскую клиническую больницу, где ему поставили диагноз «отравление неясной этиологии». На следующий день Гусова перевезли в Москву в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где диагноз был уточнен — «отравление разъедающей жидкостью (уксусная кислота)». Несмотря на все усилия врачей, 13 февраля Олег Гусов умер.

Заключение экспертов подтвердило, что причиной смерти стала химическая травма от попадания уксусной кислоты, которая вызвала ожоги слизистой оболочки рта, глотки, пищевода и желудка.

Что говорят свидетели

Главный свидетель происшествия, дочь погибшего Дзерасса, сообщила, что, сделав глоток воды, Гусов почувствовал себя плохо и бутылка упала из его рук.

«Отец резко побежал в дом и упал на ковер, расположенный справа на входе. Я увидела, что ему стало плохо, и стала звать на помощь сестру, кричать ей, чтобы она вызвала скорую помощь и родственников», — рассказала она.

Она также сообщила, что запах уксуса сохранялся в доме и во дворе, где разбилась бутылка, на протяжении двух недель. Похожие показания дали еще около десяти человек — друзья и родственники пострадавшего, а также врачи и полицейские, которые участвовали в расследовании.

Проведенная экспертиза установила, что в бутылке, которая попала в руки Гусова, содержалась уксусная кислота. Дочь погибшего рассказала, что ее отец очень любил минеральную воду «Джермук» и часто покупал ее либо на рынке, либо в магазине «Метро».

Иск о возмещении ущерба

Семья Гусова подала иск на 1,5 млрд рублей, оценивая как материальный, так и моральный ущерб. В иске указывается, что скорая помощь и эвакуация в Москву обошлись в 5 млн рублей, пишет «Ъ».

Помимо этого, потерпевшая сторона также настаивает на приостановке продажи воды «Джермук» до установления причины инцидента, утверждая, что неясно, как уксусная кислота оказалась в бутылке с минеральной водой.

Расследование смерти Олега Гусова не завершено. Следственные органы направили несколько запросов в Армению, но еще не получили ответов. Представители потерпевшей стороны считают, что уксусная кислота могла попасть в бутылку из-за нарушения технологии производства. По их мнению, кислота использовалась для очистки стеклянной тары, возвращающейся в оборот после использования.

Гусов был крупным предпринимателем, который вел строительный бизнес. Прощание с ним состоялось при огромном количестве людей — более 5 тыс. человек пришли проводить его в последний путь.