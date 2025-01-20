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20.01.2025, 08:30

Россиянка описала пенсию в Италии фразой «голодать точно не будешь»

Новости Мира 0 1 175

Российская путешественница, живущая в Италии, описала пенсии в этой стране фразой «голодать точно не будешь». Своим мнением она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Josef Puchinger / magebroker.com / Globallookpress.com
Фото: Josef Puchinger / magebroker.com / Globallookpress.com

Автор публикации рассказала, что пенсионеры в Италии получают около 1 тысячи евро (примерно 105 тысяч рублей), и на улицах там редко можно увидеть пожилых женщин, которые продают все что угодно, «лишь бы заработать лишние пару сотен рублей». «А у нас я такое вижу очень часто», — призналась россиянка.

Блогерша также отметила, что ей нравится отношение итальянцев к возрасту. «Вот чему действительно стоит если не позавидовать, так поучиться! Для них жизнь не заканчивается с возрастом, они относятся к старению совсем иначе», — подчеркнула она.

Путешественница отметила, что пожилые итальянки привыкли ходить на кофе и апероль с подружками, мыть голову в салоне, чтобы обсуждать последние новости с мастерами, ходить по магазинам и красиво наряжаться. Пожилые мужчины, по ее словам, тоже собираются с друзьями, играют в игры, ходят на танцы и гуляют с женами, если они у них есть.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой пообщался с индийцем, который сказал ему, что дела с пенсиями в его родной стране обстоят хуже, чем можно подумать. Он признался, что в Индии пожилые люди могут надеяться только на детей.

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