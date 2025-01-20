Почему стоит избегать пристального взгляда «глаза в глаза» - каких монстров это может разбудить

Эксперты по коммуникациям отмечают: если вы хотите вызвать доверие и симпатию собеседника, следует смотреть ему в глаза, периодически отводя взгляд. В общей сложности зрительный контакт нужно поддерживать примерно 70% всего времени общения, передает hibiny.ru

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Если вы будете отводить взгляд чаще, то визави может решить, что вы его в чем-то пытаетесь обмануть. Но и слишком пристальный взгляд «глаза в глаза» специалисты не рекомендуют, ведь, как показали эксперименты, это может «разбудить монстров», пишет "Русская семерка".

В 2015 году итальянский психолог Джованни Капуто набрал 20 добровольцев для своего опыта. Их задача заключалась в том, чтобы сидеть в метре друг от друга в слабо освещенной комнате и смотреть в глаза напротив. Делать это нужно было в течение 10 минут без перерыва.

Спустя указанное время участники должны были честно рассказать о том, что они испытывали. Результаты оказались весьма любопытными.

Дело в том, что участники опыта ощутили, как меняется их зрительное восприятие реальности и психическое состояние. 90% добровольцев признались, что черты лица их партнера по эксперименту сильно исказились.

При этом 75% заявили, что стали видеть монстра, 50% начали различать в лице сидящего напротив человека свои собственные черты, будто в отражении, а 15% респондентов рассказали, что увидели лицо родственника.

Как позже отмечал автор эксперимента, похожий эффект развивается под воздействием алкоголя и наркотических веществ. Учёный объяснил такие галлюцинации нейронной адаптацией, которая происходит, когда человек долго и пристально, не моргая, смотрит на любой объект.