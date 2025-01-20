Стало известно, кто станет опекуном больной 15-летней дочери умершей актрисы Евгении Добровольской

После трагической смерти актрисы Евгении Добровольской от рака опекуном ее 15-летней больной дочери, скорее всего, станет отец девочки. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин в комментарии для NEWS.ru , передает hibiny.ru

Фото: соцсети МХТ имени Чехова

По словам Жорина, закон предусматривает автоматический переход права опекунства к другому родителю после смерти одного из них. При этом никаких дополнительных юридических действий не требуется — ребенок просто начинает жить с оставшимся родителем. Отцом ребенка является кинооператор Дмитрий Мананников.

Адвокат уточнил, что близкие родственники могут получить опекунство лишь в том случае, если родитель лишен своих прав. В таких ситуациях приоритет отдается бабушкам, дедушкам или совершеннолетним братьям и сестрам. Кроме того, обязательно учитывается мнение ребенка, достигшего 14 лет.

Стоит отметить, что дочь Добровольской страдает болезнью Пертеса. Девочка не встает с постели и нуждается в постоянном уходе.

Ранее «Хибины» писали, что актриса Евгения Добровольская незадолго до смерти вспоминала бывшего мужа актера Михаила Ефремова.