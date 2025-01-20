В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в России запустили новый телеканал

Медиахолдинг «Цифровое телевидение» презентовал новый телеканал «Патриот», приурочив его запуск к юбилею Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, который был объявлен Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга, передает hibiny.ru

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«Патриот» предлагает зрителям обширную коллекцию программ, включая более тысячи часов контента, в котором собраны фильмы и сериалы, отражающие героизм, семейные ценности и культурные традиции России. В эфире будут показаны произведения «Мосфильма», архивы Гостелерадиофонда и другие культовые материалы.

На канале можно будет увидеть такие известные картины как «Пришел солдат с фронта» Николая Губенко, «Баллада о солдате» Григория Чухрая, «Сорок первый» того же режиссёра, «Освобождение» Юрия Озерова и другие ленты, которые стали неотъемлемой частью отечественного кинематографа.