18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
529.99
546.63
5.21
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.01.2025, 15:09

Вопрос безопасности: эксперт дал важный совет по продаже старого смартфона

Новости Мира 0 438

Перед продажей смартфона необходимо удалить все личные данные и извлечь из аппарата сим-карту. Об этом заявил российский руководитель проектов по развитию продаж девайсов на вторичном рынке Никита Зубков, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По словам Зубкова, пользователям необходимо предпринять шаги по защите конфиденциальности перед продажей смартфона. В числе важных шагов специалист перечислил перенос и сохранение данных на другое устройство или облачное хранилище, а также извлечение сим-карты или деактивацию eSIM.

Автор добавил, что затем владелец девайса должен выйти из учетной записи на телефоне. Финальным шагом он назвал сброс аппарата до заводских настроек.

"Единственное, что вам останется сделать, так это подготовить комплектацию телефона: зарядное устройство, кабель, коробку, если они сохранились, и при наличии недостатков описать их", – сказал Зубков.

По словам Никиты Зубкова, при покупке подержанного телефона его необходимо тщательно проверить:

"Сначала физическое состояние: экран, камера, работа динамиков, зарядного устройства".

Также стоит посмотреть, удалил ли предыдущий владелец гаджета свои данные с девайса.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Никита Ефремов попросил не называть Евгению Добровольскую его матерьюНовости Мира
12.01.2025, 17:12 0
Сын от Ефремова и еще трое детей Добровольской пришли на прощание с нейНовости Мира
14.01.2025, 14:03 0
Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»Новости Мира
23.12.2024, 08:09 0
Виктория Боня украла чемодан в аэропорту МонакоНовости Мира
11.01.2025, 13:46 0
Шаман трижды спасал Яниса ТиммуНовости Мира
28.12.2024, 15:36 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...