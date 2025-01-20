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20.01.2025, 15:18

Сегодня мир отмечает “самый грустный понедельник“

Новости Мира 0 900

Сегодня, 20 января 2025 года, мир отмечает так называемый "грустный понедельник" (Blue Monday) – день, который ежегодно называют самым депрессивным в году. Это понятие зародилось в 2005 году как часть маркетинговой кампании, но продолжает вызывать интерес и споры. Tengri Life рассказывает, что это за день и почему он считается самым грустным.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Что такое "грустный понедельник

Термин придумал британский психолог Клифф Арналл по заказу туристической компании Sky Travel. Они заявили, что вывели формулу, определяющую самый мрачный день года. Эта формула учитывала семь факторов: погоду, уровень долгов, зарплату, время с момента Рождества, неудачи в новогодних обещаниях, низкую мотивацию и потребность в действиях. Согласно расчетам, самый депрессивный день – третий понедельник января.

Насколько это научно

Эксперты единогласно утверждают, что эта формула не имеет научной основы. Исследователи называют ее псевдонаучной и критикуют за упрощение сложных вопросов психического здоровья. Например, как можно объективно измерить мотивацию всего населения или соединить такие разрозненные факторы, как погода и долговая нагрузка?

Почему люди все еще верят в "грустный понедельник"

Несмотря на отсутствие научной поддержки, идея продолжает жить. Это может быть связано с тем, что многие действительно испытывают эмоциональный спад в январе. Причины включают плохую погоду, короткие дни, усталость после праздников, невыполненные новогодние обещания и финансовое напряжение после декабрьских расходов.

Некоторые специалисты считают, что этот день резонирует с реальными переживаниями людей, даже если сам термин искусственно создан. Например, сезонное аффективное расстройство (SAD), форма депрессии, связанная с сокращением светового дня, затрагивает миллионы людей.

Почему концепция опасна

Психологи предупреждают, что идея "самого грустного дня" может привести к неправильным представлениям о психических расстройствах. Это создает ложное представление о том, что эмоциональные проблемы ограничиваются одним днем, и игнорируется тот факт, что депрессия и тревожные расстройства могут длиться месяцами и даже годами. Кроме того, внушение о "депрессивности" этого дня может стать самореализующимся прогнозом и ухудшить настроение людей.

Как справляться с зимней хандрой

Январь – действительно непростой месяц, но есть способы улучшить эмоциональное состояние.

  • Выходите на свет: солнечный свет способствует выработке серотонина, улучшающего настроение.
  • Двигайтесь: физическая активность помогает вырабатывать эндорфины.
  • Питайтесь правильно: включайте в рацион продукты, богатые витаминами D и B.
  • Спите достаточно: соблюдайте режим сна.
  • Оставайтесь на связи: общение с близкими улучшает психологическое состояние.
  • Обратитесь за помощью: если грусть затягивается, не стесняйтесь обратиться к психологу.

"Чайный понедельник"

Благотворительная организация Samaritans запустила инициативу "Чайный понедельник" (Brew Monday), призывающую людей не поддаваться унынию и устраивать встречи за чашкой чая. Это напоминание о важности общения и поддержки в сложные времена.

Важно помнить, что эмоциональное состояние каждого человека уникально, и нет "универсально плохого" дня. Вместо того чтобы ожидать грусти в "грустный понедельник", стоит сосредоточиться на заботе о себе и своих близких. Даже самые мрачные дни могут стать началом чего-то светлого.

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