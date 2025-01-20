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20.01.2025, 16:10

В машине актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины - СМИ

Новости Мира 0 1 165

Российские СМИ сообщили, что в багажнике автомобиля известного актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины, передает Tengrinews.kz.

Фото: instagram.com/goshakutsenko_official
Фото: instagram.com/goshakutsenko_official

По данным Telegram-канала Shot, авто Гоши Куценко, в котором обнаружили тело изрезанной женщины, было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Машина была открыта.

Подозреваемого в убийстве женщины, найденной в "Запорожце" актера, задержали. По информации Shot, это 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование ведет следственный комитет, его контролирует прокуратура.

По некоторым данным, подозреваемый ударил женщину тычковым ножом не менее 12 раз. Конфликт произошел, когда мужчина был пьян. После убийства он скрылся с места преступления.

Telegram-канал также сообщил, что следов взлома на авто не обнаружено, что означает, что Куценко забыл его закрыть.

Как сообщает СМИ, Гоша Куценко купил "Запорожец" в 2019 году в память о родном городе Запорожье. Актер регулярно ездил на машине по улицам Москвы. Артист выбрал машину голубого цвета, так как этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах.

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