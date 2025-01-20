В машине актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины - СМИ

Российские СМИ сообщили, что в багажнике автомобиля известного актера Гоши Куценко обнаружили тело женщины, передает Tengrinews.kz.
По данным Telegram-канала Shot, авто Гоши Куценко, в котором обнаружили тело изрезанной женщины, было припарковано во дворе одного из домов на Кутузовском проспекте в Москве. Машина была открыта.
Подозреваемого в убийстве женщины, найденной в "Запорожце" актера, задержали. По информации Shot, это 30-летний безработный Альберт Абдуллин из Казани. У него огромное количество судимостей: убийство, изнасилование, разбой, кража, оскорбление представителя власти, угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Расследование ведет следственный комитет, его контролирует прокуратура.
Telegram-канал также сообщил, что следов взлома на авто не обнаружено, что означает, что Куценко забыл его закрыть.
Как сообщает СМИ, Гоша Куценко купил "Запорожец" в 2019 году в память о родном городе Запорожье. Актер регулярно ездил на машине по улицам Москвы. Артист выбрал машину голубого цвета, так как этот тон неагрессивный и заставляет улыбаться других водителей на дорогах.
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