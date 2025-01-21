Раскрыта личность найденной в автомобиле Гоши Куценко россиянки

Следователям удалось установить личность убитой в «запорожце» актера Гоши Куценко женщины. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Telegram -канал Mash, передает Lenta.ru

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

По информации издания, погибшая — 36-летняя бывшая сотрудница студии красоты по имени Дарья. В последнее время она зарабатывала на жизнь обучением персонала в одном из маркетплейсов. Известно, что она родилась в Вилючинске Камчатского края. Женщина накануне гибели согласилась выпить со своим убийцей.

Утром тело женщины со множественными ножевыми ранениями нашли во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко. Тело обнаружили прохожие и вызвали полицию.