Трамп вступил в должность президента США

Избранный президент США Дональд Трамп официально вступил в должность действующего президента, став 47-м по счету главой государства. Об этом сообщает телеканал CNN в своей текстовой трансляции, передает Lenta.ru

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«Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов», — сказал в ходе присяги Трамп.

Дополнительно указывается, что новый президент принял присягу на Библию, на которой в свое время вступал в должность главы государства бывший президент США Авраам Линкольн.