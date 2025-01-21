Илон Маск на параде Трампа показал жест, похожий на нацистское приветствие

Американский миллиардер Илон Маск, выступая на параде в честь инаугурации президента США Дональда Трампа, дважды показал жест, похожий на традиционное фашистское приветствие, передает Tengrinews.kz .

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Выступление происходило на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне. Богатейший человек планеты назвал победу Трампа на выборах не рядовым событием, а имеющим большое значение, поскольку голосование стало "развилкой на дороге человеческой цивилизации".

"Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. Благодаря вам. У нас будут безопасные города, наконец, безопасные города, защищенные границы, разумные расходы, основные вещи", - сказал Маск.

Он не скрывал своих радостных эмоций от инаугурации Трампа и заявил, что "вот так ощущается победа". В конце речи он продемонстрировал жест, похожий на нацистское приветствие, его выступление транслировали американские телеканалы.

Речь идет о так называемом римском салюте, при котором согнутая правая рука с ладонью в области сердца быстро разгибается вперед с распрямленной ладонью.

В Германии времен Гитлера нацисты использовали похожий жест, при котором рука двигалась вперед из любого положения - в настоящее время демонстрация этого жеста в ряде стран запрещена.

Трамп в понедельник официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации, состоявшейся в Капитолии.