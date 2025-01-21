Россиянин побывал в Мексике и описал своё путешествие короткой фразой: «Ободрали как липку»

Российский турист вместе со своей девушкой посетил Мексику. В первый же день путешествия по стране он потратил более 100 тыс. рублей. О своём горьком опыте мужчина рассказал изданию «Главный региональный» , передает hibiny.ru

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На границе туристам пришлось оплатить мексиканские визы, налог и годовую страховку на автомобиль. С пары потребовали также купить депозит, который гарантирует, что после своего пребывания в Мексике они уедут из страны на том же автомобиле, что и въехали. На это ушла тысяча долларов.

Помимо этого на каждой заправке они были вынуждены тратить около 15 тыс. рублей только за бензин. Кроме того, россиянам пришлось купить местные сим-карты с пакетом, который стоил около 20 долларов.

Молодой человек сделал неутешительный вывод о том, что на отдыхе его «ободрали как липку».

Справка: Туристы стремятся посетить Мексику, чтобы найти разнообразные развлечения и узнать много нового. Путешественники с интересом узнают о древних цивилизациях майя и ацтеков. В стране есть 34 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, которые представляют собой разнообразные исторические, архитектурные и природные красоты.