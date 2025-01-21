Как по лицу человека понять, что совсем скоро он умрет - доктора используют это знание на протяжении веков

В древние времена познания в анатомии были довольно скудны, поскольку человеческое тело запрещалось вскрывать. А потому доктора особенно тщательно изучали всевозможные внешние признаки болезни, в том числе лица пациентов, передает hibiny.ru

Фото: sketchfab.com

Был составлен перечень специфических выражений лиц, которые характерны для той или иной болезни. Во многом врачи ориентируются на эти показатели и сегодня.

К примеру, в медицинской среде широко распространен термин «маска Гиппократа». Речь идет о признаках скорой смерти, которые буквально отражаются на лице человека.

Первым на это явление обратил внимание сам Гиппократ. Он заметил, как меняется внешность людей, страдающих от серьезных недугов ЖКТ, которые в ту эпоху (460 — 370 гг. до нашей эры) были практически равнозначны смертному приговору.

Такие болезни, как перитонит, язва, непроходимость кишечника, аппендицит и другие патологии желудочно-кишечного тракта, сопровождаются не только болью в животе. При них лицо больного приобретает характерный осунувшийся вид.

Так, у пациента впадают щеки и глаза, нос становится заострившимся, виски выглядят вдавленными, а мочки ушей, напротив, оттопырены. Характерно землистым, серо-свинцовым или зеленоватым становится цвет лица, губы бледнеют, а взгляд становится тусклым.

Аналогичные признаки незадолго до кончины наблюдаются и у пациентов, которые больны другими смертельными болезнями. К примеру, американский онколог Марк Маринелла в начале 2000-х обращал внимание своих коллег на то, что «маска Гиппократа» является явным предвестником скорой смерти пациента с раком.

Ранее врач Кореневич назвала предвестник внезапной остановки сердца, точка невозврата после которого возникает спустя 5 часов.

А ученые предупредили о 2 симптомах, которые часто возникают за 24 часа до смерти.