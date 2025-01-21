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21.01.2025, 13:31

Азиатский шенген планируют ввести шесть стран АСЕАН

Новости Мира 0 598

Шесть стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Лаос, Камбоджа и Мьянма, – планируют внедрить единую визовую систему, которая значительно упростит путешествия для туристов, передает Tengri Travel.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщает The Edge Malaysia, идея создания единой визы, которая будет аналогична европейской шенгенской системе, впервые была предложена бывшим премьер-министром Таиланда Сретхой Тхависином в 2024 году. Новая виза позволит туристам посещать шесть стран региона без необходимости оформления отдельных виз – Таиланд, Вьетнам, Малайзию, Лаос, Камбоджу и Мьянму.

Министр иностранных дел Малайзии, Датук Сери Мохамад Хасан, заявил, что эта инициатива соответствует концепции интеграции и сотрудничества, которая лежит в основе текущей темы АСЕАН.

"Многие туристы приезжают в Малайзию, а затем хотят отправиться в Сингапур или Таиланд, или, наоборот, едут в Малайзию из Таиланда. Однако на пути возникает множество административных барьеров. Введение единой визы позволит устранить эти препятствия и стимулировать развитие туризма", – отметил Мохамад.

Создание "азиатского шенгена" направлено на ускорение экономического роста региона, так как туризм является одной из ключевых отраслей для стран АСЕАН. Например, Таиланд активно развивает этот сектор, получая значительные доходы от туристов, которые остаются в стране до 90 дней. Аналогичную роль туризм играет и в экономике Малайзии, которая, помимо традиционного туризма, активно развивает медицинский туризм. Страна привлекает пациентов со всего мира благодаря высокому качеству медицинских услуг и конкурентоспособным ценам.

"Мы понимаем важность упрощения процесса перемещения между странами региона. Это положительно скажется на всех странах-участницах", – подчеркнул министр.

Введение единой визы не только повысит привлекательность региона для иностранных туристов, но и укрепит связи между странами-участницами. Ожидается, что единая виза будет действовать до 90 дней и предоставит туристам возможность свободно перемещаться между шестью странами, что станет значительным шагом на пути к экономической и культурной интеграции.

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