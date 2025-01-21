Валерия рассказала, за что никогда не простит Пригожина

Певица Валерия сообщила изданию Леди.Mail , что не смогла бы простить Иосифа Пригожина за рукоприкладство, передает "Газета.RU"

Фото: prigozhin_iosif/Instagram

«Мне кажется, человек в такие моменты предает чувства. Когда говорят «бьет — значит любит», я в это не верю. Нельзя любимому человеку причинять физическую боль», — заявила исполнительница.

Валерия отметила, что много раз в своей жизни подвергалась физическому насилию со стороны избранника. Тем самым, певица намекнула на ее отношения с продюсером Александром Шульгиным, которого она публично обвиняла в домашнем насилии.

Певица также раскрыла Леди.Mail секрет крепких отношений с Пригожиным. Она призналась, что ее с мужем связывает не только романтический интерес друг к другу, но и общие цели.

«На длинную дистанцию можно идти, будучи не просто любовниками, но и имея общую цель, общие увлечения», — отметила знаменитость.

9 июня 2024 года Валерия и Иосиф Пригожин отметили 20-ю годовщину свадьбы. Незадолго до этого певица и продюсер делились архивными кадрами со свадьбы.