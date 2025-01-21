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21.01.2025, 16:29

Трамп отменил мораторий на смертную казнь в США

Новости Мира 0 425

Президент США Дональд Трамп всего через несколько часов после официального вступления в должность подписал указ о восстановлении смертной казни на федеральном уровне, тем самым отменив введенный в 2021 году мораторий на такого вида наказания. Об этом сообщает AP News.

Фото: Yuki Iwamura/Pool via Reuters
Фото: Yuki Iwamura/Pool via Reuters

В материале отмечается, что документ обязывает сотрудников министерства юстиции страны «принять все необходимые меры», чтобы отдельные штаты имели достаточное количество препаратов для инъекций осужденным на смертную казнь.

Более того, теперь специалисты должны «без оглядки на другие факторы» добиваться назначения данного наказания фигурантам уголовных дел, связанных с убийствами сотрудников полиции. То же касается нелегальных мигрантов, совершивших караемые смертной казнью преступления.

«Он (Трамп — «Газета.Ru») также поручил генеральному прокурору [США] добиваться отмены прецедентов Верховного суда, которые «ограничивают полномочия государственных и федеральных органов власти по назначению смертной казни», — говорится в статье.

При этом в самом указе президента подчеркивается, что защита американцев от «отвратительных поступков» является самой важной обязанностью правительства США.

В декабре 2024 года бывший президент страны Джо Байден смягчил приговоры 37 людям, осужденным на смертную казнь. После этого в федеральной камере смертников остались всего три человека.

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