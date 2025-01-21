Крупный пожар в турецком отеле: по меньшей мере 60 человек погибли

В результате пожара в отеле Grand Kartal в турецком горнолыжном курорте Карталкая количество погибших возросло до 66, пострадали 51 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на TRT Haber.

Фото: trthaber.com

Как сообщает турецкое издание, сегодня, делая заявление, министр внутренних дел Али Ерликая сообщил, что число погибших возросло до 66, а число раненых - до 51.

"Дорогие друзья, мы переживаем огромную боль как нация. К сожалению, в результате пожара мы потеряли 66 человек, 51 человек пострадал. Начато судебное расследование", - заявил на брифинге министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По данным министра здравоохранения Турции Кемаля Мемишоглу, из 51 пострадавших один - в тяжелом состоянии. Состояние остальных - удовлетворительное.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МИД Казахстана, наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

Сегодня сообщалось, что ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. К тому моменту было известно о 10 погибших и 32 пострадавших.

До этого, в октябре прошлого года, в Анталье также случился крупный пожар - загорелся отель. Были спасены 48 отдыхающих. Еще двенадцать отдыхающих, которые пострадали от дыма и получили травмы в результате падения при попытке спастись, были доставлены в больницы машинами скорой помощи и получили необходимую помощь.

Как вести себя при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.