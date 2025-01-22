Трамп озвучил главную идею — «Закон и порядок». Токаев говорил об этом казахстанцам еще в прошлом году

Политолог Марат Шибутов отметил, что Казахстан оказался на шаг впереди в понимании важности идеологии «Закон и порядок».

«Закон и порядок как базовая идеология. Раньше все хотели свободы, потом благополучия, потом самореализации, а теперь вот поняли, что без базовой вещи в виде закона и порядка ничего не получится. Просто потому что отсутствие законности и хаос сожрут и уничтожат сначала благополучие, потом не дадут самореализоваться, а в конце отменят и свободу. Это старая истина, но ее подзабыли», – написал Шибутов в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что Казахстан является небольшой страной, где события развиваются быстро. Именно поэтому президент Токаев еще несколько лет назад подчеркнул, что основой для стабильного развития должны стать закон и порядок.

Шибутов обратил внимание на внутренние проблемы США, которые, несмотря на значительный запас прочности, сталкиваются с серьезными вызовами. Среди них он выделил рост преступности, расовые конфликты и нелегальную миграцию. В ответ на эти угрозы Дональд Трамп заявил о своем намерении восстановить порядок в стране.

«Это то, что государство в первую очередь должно обеспечить. США – страна большая с огромным запасом прочности, поэтому до нее долго доходило, что всякие расовые беспорядки и нелегальная миграция бандитов из Латинской Америки может поставить все существование страны под угрозу. Поэтому Трамп в своей речи прямо сейчас говорит о том, что вернет закон и порядок в американские города. И это хорошо – они задают пример всем», – заключил он.

Напомним, в своем Послании в 2024 году президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане следует всемерно утверждать в обществе идеологию закона и порядка. Он подчеркнул, что стратегическим приоритетом остается обеспечение безопасности граждан – фундаментальной ценности для каждого человека и общества в целом.

20 января Дональд Трамп вступил в должность 47-го президента США.