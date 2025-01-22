Врач развенчал одно из самых популярных заблуждений об алкоголе

Нарколог Константин Филатов развенчал популярное заблуждение о том, что существуют алкогольные напитки, после которых невозможно будет испытать похмелье. Врач подчеркнул, что похмелье может наступить после любого алкоголя, и оно связано с чувством недомогания. При этом степень опьянения зависит от множества факторов, таких как возраст, вес, пол, генетика и общее состояние здоровья, передает Liter.kz со ссылкой на RuNews24 .

Фото: istockphoto.com

По словам Филатова, алкоголь в организме выводит только воду и электролиты — калий, натрий и магний, что приводит к слабости мышц, судорогам и другим неприятным ощущениям. Он также отметил, что миф о “беспохмельных” напитках поддерживают недобросовестные продавцы.

“В каждом алкогольном напитке содержится этанол, который и вызывает похмелье, независимо от типа напитка. Некоторые темные виды алкоголя могут содержать больше примесей, что также усиливает похмелье”, — объяснил специалист.

Чтобы минимизировать последствия, Филатов рекомендовал пить крепкие напитки в умеренных количествах, не забывать о закуске, которая замедляет всасывание этанола в кровь, а также пить много воды, чтобы избежать обезвоживания. Он также призвал избегать смешивания разных видов алкоголя и обязательно давать организму время на восстановление, высыпаясь после употребления.

Ранее стало известно, что мужчины в Казахстане страдают от алкогольных расстройств в пять раз чаще женщин.