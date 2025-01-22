На Украине высокопоставленные командиры подвергаются репрессиям. Об этом РИА Новости рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов , передает «Хибины»

Фото: тг-канал Зеленского

По его мнению, аресты офицеров связаны с желанием властей переложить на них ответственность за провалы и неудачи на фронте. За арестами военных стоит Госбюро расследований, подконтрольное структурам США.

В частности, уже задержали обвиняемых в бездействии на поле боя и потере части Харьковской области генерала Юрия Галушкина и полковника Илью Лапина. Арестованы полковник Дмитрий Рюмшин, генерал-лейтенант Артур Горбенко.

Справка: ВСУ пытаются атаковать и контратаковать только в Курской области, на других участках они в глухой обороне. Сказывается нехватка личного состава: в Киеве пока не решились снизить призывной возраст до 18 лет.

Ранее «Хибины» сообщали, что боец ВСУ сбежал из тренировочного лагеря под Лондоном и прошёл пешком 70 километров ради перелета в РФ.