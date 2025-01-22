«Русская испанка» рассказала об истинном отношении местных к россиянам - после февраля 2022 года все изменилось

Российские туристы издавна любят испанские курорты, однако уже почти три года им довольно сложно до них добраться. С введением санкций после начала СВО прямые полеты в Испанию невозможны, и россияне вынуждены летать через третьи страны. Но это далеко не все трудности, сообщает «Московский комсомолец», передает hibiny.ru

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Издание побеседовало с Натальей Васильевной, которая владеет домом в Испании. Она уверяет, что россияне без вида на жительства или постоянной визы регулярно сталкиваются с проблемами на пограничном контроле: они просто могут его не пройти, причем без видимых причин. И каждый раз это — лотерея.

Что любопытно, несмотря на официальную позицию властей и соответствующую политику относительно граждан нашей страны, отношение простых испанцев, напротив, улучшилось. Местные жители не слишком подвержены пропаганде и политическим манипуляциям через СМИ, а поэтому скучают по россиянам.