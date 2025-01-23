В какой момент у человека появляется душа: ученые попытались ответить на этот вопрос

Существует ли душа, что она собой представляет и в какой момент появляется? Об этих вопросах спорят ровно столько, сколько существует разум на нашей планете. Издание RZNONLINE попробовало разобраться в разных взглядах на данную проблему.

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Постулаты большей части авраамических религий считают, что душа является нематериальным олицетворением и самой сутью человеческого разума, его воли и высоких чувств. Душа бессмертна и после гибели человека переносится в другой мир — Рай, Ад или Чистилище. Согласно христианским верованиям, после Страшного суда души вновь обзаведутся телами и уже будут жить вечно.

Что касается самого момента зарождения души, мнения различных течений христианства расходятся. Так, среди православных этим моментом принято считать зачатие, среди католиков — четвертый месяц беременности, так как именно на этом сроке плод начинает двигаться. Протестанты всех мастей также расходятся во мнениях: кто-то настаивает на собственно рождении, кто-то — на моменте формирования плода.

У иудеев все более точно: по их верованиям душа оказывается в теле плода на 40-й день после зачатия, при этом приобретая от родителей их духовные свойства. Что касается мусульман, они считают, что душа помещается в тело на 120-й день, однако при этом она уже создана Аллахом, и задолго до зачатия.

Наука до сих пор не может ни подтвердить, ни опровергнуть существование души — правда, такая постановка вопроса не слишком корректна с точки зрения гносеологического признака бритвы Хитченса: бремя доказательства лежит на заявляющем истинность утверждения. Однако же существует ряд гипотез, пытающихся объяснить этот феномен.

В частности, профессор молекулярной генетики Джонджо Макфадден предполагает, что душа есть ни что иное, как магнитное поле, формируемое нервной системой, отражающее мысли чувства и характер, формирующееся в утробе матери и развивающееся всю жизнь.

В свою очередь, Стюарт Хамерофф и Роджер Пенроуз выдвинули теорию, что душа — это сосредоточенная в мозгу квантовая энергия, которая после смерти тела возвращается в ткань Вселенной и продолжает существовать в другой форме.