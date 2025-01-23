Харатьян вспомнил, как Гайдай отказался снимать в своём фильме Дональда Трампа: «Кто это такой?»

В 1991 году легендарный советский режиссёр Леонид Гайдай снимал в США сцены к фильму «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (18+). Некоторые эпизоды снимались в казино «Тадж-Махал» в Атлантик-Сити. Игровое заведение принадлежало будущему президенту Дональду Трампу , передает hibiny.ru

Фото: yahoo.com

Актёр Дмитрий Харатьян в эфире программы «Доброе утро» заявил, что Трамп через помощника просил у Гайдая эпизодическую роль в картине, но тот ему отказал.

Он ему ответил: «Кто это такой? У меня народные артисты СССР: Мягков, Куравлёв, Джигарханян, Харатьян. Дональд Трамп, кто это?» А зря. Думаю, сейчас нам бы пригодилось! Дмитрий Харатьян

Но режиссёр был так доволен сотрудничеством с бизнесменом, что не мог не упомянуть его в титрах. В них прописана персональная благодарность за содействие в съёмках.

Справка: До начала своей политической карьеры Дональд Трамп успел засветиться в таких фильмах, как «Секс в большом городе» (18+), «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке» (0+), «Принц из Беверли-Хиллз» (12+), «Маленькие негодяи» (0+), «Любовь с уведомлением» (16+), «Образцовый самец» (18+), «Крученый город» (16+).

Ранее «Хибины» сообщали, на что намекнула первая леди США Мелания, появившись на инаугурации Трампа в необычном наряде.

До этого Трамп показал своего выросшего сына Бэррона, которому предрекают звание «завидного жениха страны».