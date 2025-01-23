Новый пожар вспыхнул в Лос- Анджелесе: власти опасаются перехода огня на АЭС

В районе озера Кастаик в Лос-Анджелесе вспыхнул новый пожар. Эксперты предупреждают, что он может стать ядерным, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail .

Кадр из видео: Daily Mail

Новый лесной пожар, вспыхнувший в среду к северу от Лос-Анджелеса, быстро распространился на территорию площадью более 38 квадратных метров из-за сильного ветра и сухой растительности. Власти выдали распоряжение об эвакуации более 31 тысячи человек.

Сильный ветер разнес огонь на большую территорию, подняв огромный столб чёрного дыма у озера Кастаик - популярного места отдыха. Больше всего опасений у властей вызывает риск перехода огня на атомную электростанцию, расположенную рядом.

Два смертоносных пожара, бушующих в Лос-Анджелесе с 7 января, были взяты под контроль. В Итоне, где огонь охватил территорию площадью 57 квадратных метров, к востоку от Лос-Анджелеса, удалось локализовать на 91 процент, а более крупный пожар Палисейдс, охвативший 95 квадратных метров, на западе Лос-Анджелеса - на 68 процентов.

Напомним, пожары, охватившие Лос-Анджелес, превратили многие роскошные особняки знаменитостей в руины. Ранее сообщалось, что свой дом потеряла, в частности, Перис Хилтон.