Михаил Ширвиндт рассказал о своей «плохой» жизни и почти дошел до Путина

В интервью, опубликованном Telegram -каналом «Хуже и не скажешь», сын легендарного актёра Александра Ширвиндта Михаил решил вспомнить все исторические этапы, которые прошло его поколение, и признался, что хорошего в них не было, передает hibiny.ru

Фото: ВК/страница Михаила Ширвиндта

Наше поколение застало такое, чего никому не довелось пережить. Все этапы прошли — и Хрущёв, и Брежнев. Дефицит, застой. Первые ростки гласности, перестройки перерастали в бандитизм. Потом надежда росла и вдруг — бац Михаил Ширвиндт

Авторы «Царьграда» напомнили о биографии «несчастного» телеведущего. Он родился в Москве в 1958 году. Михаил сам признавался, что учился на двойки и тройки. Таланта своего знаменитого отца он явно не унаследовал.

Однако в 1975 году молодой человек поступил в театральное училище им. Щукина. В 1977 году вместе с двумя друзьями в состоянии алкогольного опьянения он залез на крышу архитектурного института, сорвал флаг СССР и разорвал его. По закону, ему грозила тюрьма, но благодаря влиянию отца он отделался отчислением. Спустя пару лет его восстановили и в училище.

Стоит ли говорить, что дефицита, на который жаловался Михаил, он никогда не испытывал. Он был типичным избалованным московским «мажором», которому всё сходит с рук.

Кроме того, слова «такое никому не довелось пережить» звучат просто кощунственно в отношении поколений русских людей, которым довелось пережить Великую Отечественную войну, Гражданскую войну, Первую мировую войну.

В интервью телеведущий до времени Владимира Путина предусмотрительно не дошёл, но и так понятно, какое отношение у него может быть к патриотизму и спецоперации.

Справка: Михаил Ширвиндт — советский и российский телеведущий, видеоблогер, писатель-мемуарист, теле- и кинопродюсер. В 1981—1989 годах работал актёром театра «Сатирикон». Известность получил как ведущий телепередачи «Дог-шоу. Я и моя собака» (0+).

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