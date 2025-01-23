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23.01.2025, 12:15

Рубль растет – тенге укрепляется: аналитики дали прогноз по курсу рубля

Новости Мира 0 702

За три недели 2025 года курс доллара США по отношению к российскому рублю упал сразу на 3,4% с 101,67 до 98,28 рублей за доллар, сообщает Zakon.kz.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Курс доллара к рублю на международном валютном рынке Форекс упал ниже отметки 99 рублей и сегодня составляет 98,613. На такую динамику отреагировал и Банк России. Официальный курс доллара на 23 января составляет 98,2804 рубля.

Происходящие перемены в поведении рубля не могли не сказаться на валютном рынке Казахстана, ведь рубль – валюта главного торгово-экономического партнера Казахстана. Тенге начал стремительное укрепление по отношению к доллару: с 19 января по сегодняшний день цена доллара упала почти на 9 тенге с 529,65 до 520.91 тенге по курсу Нацбанка РК.

Что же повлияло на такое укрепление рубля, и каким будет курс национальной валюты России в ближайшее время?

По мнению экспертов, сегодня есть как минимум пять факторов, которые играют в пользу рубля.

Доходы бюджета России. Доходы бюджета России в 2024 году стали самыми высокими с января 2011 года, несмотря на новые санкции. Как передает Bloomberg, речь идет о цифре в 4 трлн рублей (40 млрд долларов), а сам рост составил почти 28%. Основным источником роста стали доходы от нефти и газа, но и объем ненефтегазовых доходов значительно превысил предварительные прогнозы.

Рост объемов продаж валюты Банком России. С 15 января 2025 года объем ежедневных чистых продаж валюты Центробанком РФ увеличился с 3,4 млрд до 4,7 млрд рублей, что снизило спрос на валюту.

Высокая процентная ставка. Жесткие денежно-кредитные условия продолжат поддерживать рубль, пишет РБК. Центробанк России 20 января повторил сигнал о необходимости сохранения таких действий  для замедления инфляции.

Общее замедление индекса доллара. Сразу после инаугурации индекс доллара стал сползать вниз на фоне молчания Дональда Трампа по поводу новых торговых пошлин. В итоге американская валюта потеряла за 10 дней около 1,5 пунктов по отношению к корзине из шести валют (евро, фунту, канадскому доллару, йене, шведской кроне, швейцарскому франку) – с отметки 109,86 до 108,1.

Перспективы нормализации конфликта в Украине. Как считают многие аналитики, среди мировых инвесторов стал понемногу появляться "осторожный оптимизм" перед возможными переговорами Вашингтона и Москвы, что поддерживает рубль.

Значительное укрепление рубля не могло не повлиять на курс тенге. По словам финансового аналитика Андрея Чеботарева, ключевым драйвером настроений на валютном рынке РК остается динамика курса рубля.

"Россия сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана, и любые колебания рубля немедленно отражаются на курсе тенге. Исторически ослабление рубля практически всегда сопровождалось снижением стоимости казахстанской валюты. Традиционно тесная взаимосвязь между экономиками Казахстана и России делает рубль важным индикатором для участников казахстанского валютного рынка".Андрей Чеботарев

Что ждет рубль дальше? Есть два варианта развития событий. Если начнутся переговоры администрации Дональда Трампа и представителей Владимира Путина (или хотя бы начнется подготовка к таким переговорам) курс валюты РФ в ближайшее время укрепится еще больше, возможно, до 93-95 рублей за доллар, считает финансист Арсен Темрбаев.

"Если же политическая ситуация останется без изменений или, хуже того, продолжится накаляться, вполне вероятно, что валютный курс опустится до отметки 110-115 рублей за доллар. При этом, если Нацбанк Казахстана будет удерживать нынешний паритет тенге и рубля на уровне 5,25-5,30, нетрудно подсчитать, сколько составит курс доллара к тенге".Арсен Темрбаев

Остается добавить, что по совокупному прогнозу портала Investing значение пары доллар/рубль в ближайшую неделю будет находится на отметке 98-98,5 рубля за доллар.

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