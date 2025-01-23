Гузеева рассказала, что ее обокрали журналисты: «Верните мне мое»

Ведущая Гузеева заявила, что журналисты украли ее фото почти 30 лет назад, передает "Газета.RU"

Фото: _larisa_guzeeva_/Instagram

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее обокрали журналисты почти тридцать лет назад.

«Однажды, когда я еще жила в Петербурге, ко мне пришли журналисты. Позже выяснилось, что они просто проходимцы. Они взяли интервью и мои лучшие фотографии: семейные, детские, со съемок, просто красивые портреты, обещая вернуть через пару дней. Не вернули», — поделилась телеведущая.

По словам Гузеевой, недавно она наткнулась на свое фото, которое когда-то отдала журналистам. Актриса отметила, что все снимки были в единственном экземпляре. Знаменитость обратилась к представителям СМИ с просьбой вернуть ее кадры.

«Надеюсь на чудо и обращаюсь: не знаю, как вас назвать, но если возвратите мои фото, зачем они вам, обещаю вознаграждение и прощение. Жизнь не стоит на месте. Пожалуйста, верните мне мое», — написала Гузеева.

В декабре прошлого года актриса опубликовала видео с рождественской ярмарки в Берлине и посетовала, что проводить время за границей стало не так весело. По словам телеведущей, в предыдущие годы она приезжала в немецкую столицу вместе с матерью Альбиной, которой не стало в 2018 году, и детьми.

У Ларисы Гузеевой двое наследников: в 1992 году она родила сына Георгия от редактора Кахи Толордавы, а в 2000 году у нее появилась дочь Ольга от ресторатора Игоря Бухарова, с которым звезда по-прежнему состоит в браке.